ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано видео загрузки в шахту засекреченной российской ракеты

17:18
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Снимать разрешили только с одного ракурса

Процесс загрузки в шахту межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" показало Минобороны России. Все происходило в обстановке секретности. Засекречен был, в частности, маршрут движения тягача-погрузчика с ракетой к месту базирования.
По Москве провезли ракетный комплекс "Ярс"

Первым получило новую ракету шахтного базирования Козельское ракетное соединение. Скорость движения машины с боеприпасом была ограничена. Оператору позволили вести съемку только с определенных ракурсов - на записи видна задняя часть ракеты и колесный тягач-погрузчик. Видео подготовки ракеты опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

Ранее американское издание 19FortyFive назвало самое мощное оружие России. Был отмечен стратегический ракетный комплекс РС-24 "Ярс", который можно подготовить к запуску за несколько минут.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку
Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.