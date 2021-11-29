Опубликовано видео загрузки в шахту засекреченной российской ракеты

Снимать разрешили только с одного ракурса

Процесс загрузки в шахту межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" показало Минобороны России. Все происходило в обстановке секретности. Засекречен был, в частности, маршрут движения тягача-погрузчика с ракетой к месту базирования.

Первым получило новую ракету шахтного базирования Козельское ракетное соединение. Скорость движения машины с боеприпасом была ограничена. Оператору позволили вести съемку только с определенных ракурсов - на записи видна задняя часть ракеты и колесный тягач-погрузчик. Видео подготовки ракеты опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

Ранее американское издание 19FortyFive назвало самое мощное оружие России. Был отмечен стратегический ракетный комплекс РС-24 "Ярс", который можно подготовить к запуску за несколько минут.

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