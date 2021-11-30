В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления

Во вторник погоду в столице будет определять активный циклон

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Москве выявлен рекорд низкого атмосферного давления.

"Атмосферное давление сейчас находится на рекордно низкой отметке - 711 миллиметров ртутного столба, будет в течение дня расти и к вечеру составит 718 миллиметров ртутного столба", - рассказал метеоролог (цитата по РИА "Новости").

По словам Леуса, во вторник погоду в столице будет определять активный циклон и связанный с ним холодный атмосферный фронт.

"Погода облачная, пройдут дожди, во второй половине дня переходящие в мокрый снег, потом - в снег. Ближе к вечеру образуется гололедица", - уточнил синоптик.

Утром термометры в городе покажут плюс 6-8, к вечеру - минус 1-3. Ветер юго-западный с порывами до 17-22 метров в секунду.

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