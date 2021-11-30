ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Фокус в том...": Путин напомнил о своем праве переизбраться президентом

16:01
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Действующий глава государства еще не принял решение

Президент России Владимир Путин во вторник, 30 ноября, напомнил, что "фокус в том", что Конституция дает ему право участвовать в новых выборах главы государства.
Песков прокомментировал законопроект о названиях и сроках губернаторов

Российский лидер отметил, что сам пока не решил, воспользоваться этим правом или нет. Однако "само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию", полагает действующий глава государства.

Отвечая на вопрос о своем возможном переизбрании и других целях России Путин выразил мнение, что его переизбрание не является одной из целей государства.

При этом Владимир Путин назвал абсолютно правильным заявление президента США Джо Байдена о намерении участвовать в следующих президентских выборах, поскольку иначе управляемость страной значительно пострадает, сообщает РИА Новости.

В октябре Владимир Путин также говорил, что еще не принял решение относительно своего участия в новых президентских выборах, а вопрос о своем возможном преемнике оставил без комментариев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.