"Фокус в том...": Путин напомнил о своем праве переизбраться президентом

Действующий глава государства еще не принял решение

Президент России Владимир Путин во вторник, 30 ноября, напомнил, что "фокус в том", что Конституция дает ему право участвовать в новых выборах главы государства.

Российский лидер отметил, что сам пока не решил, воспользоваться этим правом или нет. Однако "само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию", полагает действующий глава государства.

Отвечая на вопрос о своем возможном переизбрании и других целях России Путин выразил мнение, что его переизбрание не является одной из целей государства.

При этом Владимир Путин назвал абсолютно правильным заявление президента США Джо Байдена о намерении участвовать в следующих президентских выборах, поскольку иначе управляемость страной значительно пострадает, сообщает РИА Новости.

В октябре Владимир Путин также говорил, что еще не принял решение относительно своего участия в новых президентских выборах, а вопрос о своем возможном преемнике оставил без комментариев.

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