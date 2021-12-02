Астроном оценил опасность летящего к Земле астероида

Насколько реальна угроза?

К Земле приближается гигантский астероид Нерей. 11 декабря расстояние между этим небесным телом и нашей планетой сократится до минимума - всего 4 миллиона километров. И Земля своей гравитацией вполне может подкорректировать орбиту астероида.

Астрономы всего мира с нетерпением ждут "часа Х". К земле приближается огромный астероид "4660 Нерей". Ученые считают его потенциально опасным для нашей планеты.

НАСА ожидает, что космический объект будет находиться на расстоянии 2,4 миллиона миль от нас. Это примерно в 10 раз больше расстояния между Землей и Луной. Может показаться, что это довольно далеко, но на самом деле это близко. Так летают околоземные астероиды.

Этот астероид обнаружили еще в 1982-м году. И назвали так в честь древнегреческого бога водяной стихии и моря Нерея. Учёные подсчитали – диаметр яйцеобразного небесного тела – 330 метров. Если сравнить его, например, с Эйфелевой башней, он будет немного выше. А это значит, что для Земли он представляет серьёзную угрозу. Ведь даже Челябинский метеорит диаметром всего 18 метров нанес серьезный урон шести населенным пунктам. Нерей по размерам, видимо, может сравниться с Тунгусским метеоритом, мощность взрыва от которого оценивают от 10 до 40 мегатонн в тротиловом эквиваленте. При соприкосновении с поверхностью Земли Нерей способен вызвать взрыв мощностью 12 мегатонн. Это примерно 720 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.

"Столкновение его с Землей приведет к тому, что мы называем региональной катастрофой. Ну скажем, если он упадет на Европу, то исчезнет Европа. Вся Земля не погибнет. Погибнет она в случае встречи с километровым, скажем, астероидом", - рассказал заведующий отделом института астрономии РАН Олег Малков.

Но в этот раз катастрофы не произойдет. За четыре десятка лет наблюдений астрономы хорошо изучили движение астероида. Он часто сближается с Землей. Солнце он облетает за 664 дня, то есть практически за два земных года. Ученые относят это небесное тело к категории потенциально опасных объектов, потому что его орбита подходит к орбите Земли меньше, чем на 7,5 миллиона километров. А 11 декабря Нерей пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты за всю историю наблюдений - это примерно четыре миллиона километров.

"Это абсолютно безопасное расстояние. Паники никакой быть не должно. Потому что Нерей с Землей, по крайней мере, в этот раунд не столкнется", - отметил Олег Малков.

Зато такое сближение с нашей планетой позволит ученым провести множество исследований. В том числе убедиться, что Земля изменяет орбиту астероида своим гравитационным полем. И оценить это изменение. А международная база астероидов Asterank оценила стоимость Нерея практически в 5 миллиардов долларов. Считается, что это небесное тело обладает богатыми запасами никеля, железа и кобальта, как и любой метеорит, упавший на Землю. И кто знает, может, при следующем тесном контакте с Землей, который ожидают в 2060-м году, ученые найдут способ доставить на нашу планету эти полезные ископаемые.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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