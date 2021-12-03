Ложь ради хайпа: почему жизнь ничему не учит антиваксеров

Они всегда найдут своих последователей

Жизнь сознательным антипрививочникам усложняют во всем мире - понимая, что сегодня вакцины и коллективный иммунитет - это единственный шанс человечества на победу над "короной". Но и антиваксеры не сдаются, активно используя соцсети для пропаганды своей позиции. Чаще всего это люди, крайне далекие от медицины вообще и вирусологии в частности, но очень громкие, напористые и зачастую известные. И они напрочь игнорируют тот факт, что поверившие им и непривившиеся люди могут умереть под ИВЛ в красной зоне.

Маркус Лэмб - глава американской телесети Daystar Television Network. А ещё он проповедник и антипрививочник. Или, как сейчас называют людей, выступающих против вакцинации от COVID-19, антиваксер. Его мнение, которое он нёс с телеэкранов, благо эфирного времени на собственном телеканале было предостаточно - не вакцина, а молитва поможет в пандемию.

Коронавирус убил телезвезду буквально за несколько дней. Пневмония. Низкая сатурация. Врачи ничего сделать не смогли. Телекомпания NBC отмечает, что ранее от COVID-19 скончались и другие публичные противники вакцинации - радиоведущие Дик Фаррел, Фил Валентайн и Марк Бернье.

Но антиваксеров это не смущает. Их в принципе сложно смутить или сбить с толку. Часть из них действительно свято верят в свою правду, впрочем, для большинства антипрививочников хайп превыше всего. "Хайпить" в дословном переводе с английского обозначает "сбор сливок", получение с ажиотажа какой-либо выгоды. И такие люди есть во всех странах мира. Один из самых известных российских антиваксеров - Юрий Лоза, когда-то певец, а сейчас сторонник теории плоской земли и культуртрегер. Был одним из тех, кого лично позвали в гости в красную зону главные врачи сразу нескольких российских больниц. Но певец, походу, струсил.

"Если бы я туда поехал бы - меня записали бы в ковидные больные для получения доплаты и положили в общую палату, где я действительно получил заболевание под названием, ну если не ковид-19, то любую другую инфекцию, которая там бродит внутрибольнично", - рассказал он.

Ещё десять человек, которых пригласили лично - тоже, как Лоза, отказались. Но зато пришли менее известные люди. Антон Тарасов - сторонник идеи о том, что вакцину распыляют над нашими городами с самолетов. Коронавируса, как именно вируса, не существует, уверяет Тарасов. А ковидная пневмония - это металлические частицы сгорают в лёгких человека под воздействием СВЧ-излучения от вышек 5G.

Чтобы доказать свою теорию, Антон Тарасов вместе с сторонниками захотел прогуляться по красной зоне без средств защиты. Такая обычная прямолинейная топорная провокация. Ведь всем очевидно - никто не пустит человека в красную зону даже без маски. Равно, как и в операционную или, например, на стройку без каски.

Вообще, что утверждают антиваксеры. Почему против вакцин? Потому что никакого коронавируса не существует. Это, мол, обычный грипп. А пандемия - это мировой заговор. Сама вакцина очень вредная. От неё импотенция. От неё бесплодие. От неё умирают. В интернет-баталиях всегда найдётся человек, у которого от вакцины погибли знакомые знакомых. Обязательно несколько человек. Правда, ни имен, ни контактов семей умерших они не предоставляют, но ведь все равно им верят. Верят на слово. Марсиане, рептилоиды, мировое правительство, вселенский заговор, поголовное чипирование.

Эпидемиологическая волна идет за волной и количество просмотров аналогичных видеороликов растёт. А вот дипломированным врачам не верят. Парадокс.

После дебатов с медиками из девяти желающих посетить красную зону остались трое. Остальные, видимо, не очень и хотели. Кто-то отказался пройти экспресс ПЦР-тест, другие - маски надевать. Но зато теперь хайпа в интернете на несколько недель вперёд. И ролики эти посмотрят, увы, с куда большим интересом, чем интервью людей, проживающих ужас красной зоны.

Задыхающиеся люди. На искусственной вентиляции лёгких и даже на искусственном кровообращении. Врачи борются за каждую жизнь. Не это хотели увидеть блогеры. А лайки и сердечки под своими постами в социальных сетях. И рубли на счёте от благодарных сторонников.

Сторонникам всемирного заговора и теории вакцин-убийц, по сути, доказывать ничего не надо. Они всегда найдут своих последователей, какой бы бред не говорили. Вот только задыхаться потом от коронавируса, в который не верили, это очень злая ирония. В красной зоне таких примеров, на самом деле, очень много.

Дмитрий Гусев, "В центре событий", "ТВ Центр".

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