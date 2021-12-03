Памфилова рассказала Путину о плюсах электронного голосования

Внедряются удобные сервисы
Меры, которые помогут более эффективно работать избирательным комиссиям и ЦИКу, а также шаги, позволившие сделать избирательные процедуры более открытыми и прозрачными, обсудил в пятницу Владимир Путин с главой Центризбиркома.
Как рассказала Элла Памфилова, внедряются цифровые сервисы, их удобство в ходе осенних выборов оценили и кандидаты, и избиратели. Был широко опробован электронный сбор подписей, а применение искусственного интеллекта для проверки в разы сократило количество отказов в регистрации кандидатам.
Вместе с тем, по мнению главы ЦИКа, для повсеместного введения электронного голосования нужно решить важный вопрос - обеспечить механизм гражданского контроля за процедурой, сообщает "ТВ Центр".
Из особенностей недавних выборов Памфилова отметила большой приток новых лиц - на всех уровнях выборов состав обновился больше чем на половину.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram