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Памфилова рассказала Путину о плюсах электронного голосования

17:57
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Внедряются удобные сервисы

Меры, которые помогут более эффективно работать избирательным комиссиям и ЦИКу, а также шаги, позволившие сделать избирательные процедуры более открытыми и прозрачными, обсудил в пятницу Владимир Путин с главой Центризбиркома.
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Как рассказала Элла Памфилова, внедряются цифровые сервисы, их удобство в ходе осенних выборов оценили и кандидаты, и избиратели. Был широко опробован электронный сбор подписей, а применение искусственного интеллекта для проверки в разы сократило количество отказов в регистрации кандидатам.

Вместе с тем, по мнению главы ЦИКа, для повсеместного введения электронного  голосования нужно решить важный вопрос - обеспечить механизм гражданского контроля за процедурой, сообщает "ТВ Центр".

Из особенностей недавних выборов Памфилова отметила большой приток новых лиц - на всех уровнях выборов состав обновился больше чем на половину.

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