Коммунисты отметили 80-летие начала контрнаступления под Москвой

Они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Акцию памяти в преддверии 80-летия начала контрнаступления советских войск под Москвой провели коммунисты. В ней приняли участие не только члены КПРФ, но и представители общественных организаций.

Они возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, затем прошли к Мавзолею. А после проследовали к месту захоронения выдающихся полководцев у Кремлёвской стены, сообщает "ТВ Центр".

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