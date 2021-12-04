В Москве открыли памятник маршалу Василевскому

Он расположился у здания Минобороны

В преддверии 80-летия начала контрнаступления советских войск под Москвой у здания Минобороны России открыли памятник Маршалу Советского Союза Александру Василевскому.

Карта боевых действий, накинутая на плечо шинель и окно штабного вагона поезда: монумент изображает полководца за разработкой стратегических планов, сообщает "ТВ Центр".

Военачальник сыграл одну из ключевых ролей в организации обороны столицы и последовавшего контрнаступления. Маршал и дважды Герой Советского Союза Александр Василевский координировал действия фронтов в Сталинградской и Курской битвах, руководил войсками в Восточной Пруссии и в войне с Японией.

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