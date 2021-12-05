Путин поблагодарил волонтёров за самоотверженную работу в пандемию

Президент поздравил добровольцев с праздником

Владимир Путин поблагодарил волонтёров за то, что они взяли на себя огромную нагрузку во время пандемии коронавируса. В День волонтёра президент обратился со словами благодарности к тем, кто проявил солидарность, не остался в стороне, кто реализует собственные инициативы, участвует в общегосударственной акции "Мы вместе".

Мы знаем, какую огромную нагрузку взяли на себя волонтёры в условиях пандемии. Сколько сил, душевного тепла вложили в преодоление общей беды, рисковали собой.

Глава государства в своём в приветствии к участникам и гостям церемонии вручения премии "Мы вместе" поздравил всех причастных с Днём волонтера. Он напомнил, что этот праздник отмечается в России уже в пятый раз, и он свидетельствует о том, что деятельность волонтёров на благо общества и конкретных людей, высоко ценится.

Также президент сообщил о награждении волонтёров-медиков медалями Луки Крымского. Они удостоены этой высокой награды за самоотверженную работу во время пандемии.

День волонтёра в России или, как его ещё называют, Международный день добровольцев, отмечается 5 декабря. Этот праздник, отмечаемый в мире с 1985 года, нацелен привлечь внимание к такому важному делу, как безвозмездная помощь на благо общества и конкретных людей. Россия присоединилась к празднованию Дня добровольцев в 2017 году.

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