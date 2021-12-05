В Финляндии из-за сбоя на заправке бензин подешевел в 100 раз

Предприимчивые водители заправились под завязку

Системная ошибка стала причиной незапланированной распродажи на нескольких заправках в финском городе Турку. Из-за сбоя программного обеспечения цена на топливо упала в сто раз и составила менее полутора евроцентов за литр при средней стоимости полтора евро.

Свидетелями аттракциона невиданной щедрости стали местные жители, которые решили заправить свои машины после девяти часов вечера. Увидев небывалую цену, они бросились наполнять бензином все свободные ёмкости.

Ошибка оставалась незамеченной до шести утра. За это время один из предприимчивых водителей успел купить цистерну бензина на тысячу литров всего за 14 евро, сообщает "ТВ Центр".

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