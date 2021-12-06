Забыть о боли: в Склифе провели операцию по установке нейростимулятора

Как управлять устройством?

В Институте Склифосовского помогли москвичу избавиться от страданий с помощью нейростимулятора, который вживили прямо в тело. Прибор крохотный, но с его помощью можно жить без сильнодействующих препаратов. Причём, силу импульсов регулируют сам пациент.

Запросто встать, пройтись, даже подняться по лестнице. Если бы месяц назад Игорю сказали, что все это ему под силу, да еще и без приема обезболивающих, он бы рассмеялся. Ведь все последние 6 лет боль – его постоянный спутник. При малейшем движении скручивала ноги, отдавала в поясницу. Серьезное заболевание позвоночника трижды пытались вылечить хирургически. Но помог только нейростимулятор.

"Сейчас я спокойно сижу, спокойно встаю с дивана, с кровати и хожу. Более того, нет ноющей боли, которая раньше отдавала в ноги. Сейчас такого нет", - рассказал Игорь Якушин.

Гарант хорошего самочувствия – это компактное устройство. По простоте управления сравнимое с мобильным телефоном.

Нейростимулятор – панацея для тех, кто испытывает хронические боли в позвоночнике. Их установку нейрохирурги Склифа проводят уже 6 лет, ежегодно помогая забыть о боли десяткам пациентов. Чтобы вживить прибор и электроды, опытному нейрохирургу нужен всего час. Под местной анестезией больному устанавливают нейростимулятор.

Небольшое плоское устройство внедряется в область поясницы. Над спинным мозгом протягиваются 4-х или 8-контактные электроды.

"Устройство подает импульсы тока, дело в том, что в спинном мозге идут тоже электрические процессы. Электрические и химические. Когда идет импульс патологический, боль идёт в головной мозг, этот импульс стоит у него на пути, и электрическим током сбивает этот болевой импульс. Он его перекрывает", - отметил главный внештатный нейрохирург, заведующий научным отделением неотложной нейрохирургии ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Андрей Гринь.

Токи влияют только на задние корешки спинного мозга и не вредят другим органам. Благодаря работе встроенного устройства, пациент получает мгновенное облегчение.

Программатор управляет работой нейростимулятора. Помогает подобрать новую программу, включает и выключает электромагнитные поля. Один прибор - у врача, другой, с ограниченным функционалом, у пациента. Больной может самостоятельно прибавлять и убавлять силу тока, частоту и площадь обезболивания. Перепрограммирование осуществляет только врач.

В тестовом режиме временный нейростимулятор работает 5 дней. Если эффект есть, ставят постоянный. Прибор не требует дополнительного ухода, только подзарядку. Срок службы устройства - 10 лет.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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