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Забыть о боли: в Склифе провели операцию по установке нейростимулятора

15:13
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Как управлять устройством?

В Институте Склифосовского помогли москвичу избавиться от страданий с помощью нейростимулятора, который вживили прямо в тело. Прибор крохотный, но с его помощью можно жить без сильнодействующих препаратов. Причём, силу импульсов регулируют сам пациент.
В московском перинатальном центре провели уникальную операцию

Запросто встать, пройтись, даже подняться по лестнице. Если бы месяц назад Игорю сказали, что все это ему под силу, да еще и без приема обезболивающих, он бы рассмеялся. Ведь все последние 6 лет боль – его постоянный спутник. При малейшем движении скручивала ноги, отдавала в поясницу. Серьезное заболевание позвоночника трижды пытались вылечить хирургически. Но помог только нейростимулятор.

"Сейчас я спокойно сижу, спокойно встаю с дивана, с кровати и хожу. Более того, нет ноющей боли, которая раньше отдавала в ноги. Сейчас такого нет", - рассказал Игорь Якушин.

Гарант хорошего самочувствия – это компактное устройство. По простоте управления сравнимое с мобильным телефоном.

Нейростимулятор – панацея для тех, кто испытывает хронические боли в позвоночнике. Их установку нейрохирурги Склифа проводят уже 6 лет, ежегодно помогая забыть о боли десяткам пациентов. Чтобы вживить прибор и электроды, опытному нейрохирургу нужен всего час. Под местной анестезией больному устанавливают нейростимулятор.

Небольшое плоское устройство внедряется в область поясницы. Над спинным мозгом протягиваются 4-х или 8-контактные электроды.

"Устройство подает импульсы тока, дело в том, что в спинном мозге идут тоже электрические процессы. Электрические и химические. Когда идет импульс патологический, боль идёт в головной мозг, этот импульс стоит у него на пути, и электрическим током сбивает этот болевой импульс. Он его перекрывает", - отметил главный внештатный нейрохирург, заведующий научным отделением неотложной нейрохирургии ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Андрей Гринь.

Токи влияют только на задние корешки спинного мозга и не вредят другим органам. Благодаря работе встроенного устройства, пациент получает мгновенное облегчение.

Программатор управляет работой нейростимулятора. Помогает подобрать новую программу, включает и выключает электромагнитные поля. Один прибор - у врача, другой, с ограниченным функционалом, у пациента. Больной может самостоятельно прибавлять и убавлять силу тока, частоту и площадь обезболивания. Перепрограммирование осуществляет только врач.

В тестовом режиме временный нейростимулятор работает 5 дней. Если эффект есть, ставят постоянный. Прибор не требует дополнительного ухода, только подзарядку. Срок службы устройства - 10 лет.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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