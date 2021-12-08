Испугались собственной "страшилки": Запад устроил истерику из-за России

Обсуждаются новые санкции из-за "российской угрозы"

Никакой конвертации! Никакого СВИФТА. Bloomberg разразился статьей с громким заголовком. Байден взвешивает санкции в отношении Банка России, если Путин вторгнется в Украину. О мифическом вторжении говорят так громко в Киеве, Брюсселе, Вашингтоне, что уже и сами верят. Аргументы выглядят странно, по меньшей мере. Например, российские войска находятся на территории России, но недалеко от украинской границы. Какие еще нужны доказательства!

Сказка тем страшнее, чем сильнее себя напугаешь. Вот характерный тон сообщений. NBC News, скажем: почему Россия может напасть на Украину, и как Байдену ее остановить. Британская Guardian утверждает, что Байден уже вступает в борьбу с Путиным из-за Украины.

Россия поставила Америке ультиматум, и все в том же духе. Когда и какой ультиматум? Дословно, пожалуйста? Фактов нет. Значит, их нужно выдумать! Понятно, что ни о какой горячей войне речь не идет. И никто на нее не явится. Но зря что ли шумели? Создан повод для того, чтобы припугнуть нас очередными санкциями. Тут выступление идет единым сформированным фронтом. CNN в понедельник сообщает о санкциях против российских банков, энергетических компаний и окружения российского президента. Bloomberg радует своей версией.

"Американские и европейские союзники взвешивают санкции, направленные против крупнейших банков России и способности страны конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты в случае вторжения в Украину".

Это откуда? Из неких источников, знакомых с вопросом. Полетели уже знакомые страшилки, что Россию снова, который раз, готовы отключить от системы финансовых платежей СВИФТ. Глава Сбера Герман Греф не удержался от комментария:

"Это просто небылица какая-то, чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить. Мне кажется, что журналистам из Bloomberg иногда нужно выходить на божий свет, потому что, видимо, они пересидели в офисе, если они такие прогнозы делают".

В Брюсселе с Вашингтоном с ног сбились, как приструнить этих русских. А как же диалог, о котором вы так много говорите. Может быть, надо действительно разговаривать, а не страшилками пугать партнеров по песочнице.

Так что не надо нас пугать отказом от конвертации рубля. А все эти страшилки – ну, бывает. Что в действительности все не так, как на самом деле.

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