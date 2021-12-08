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"Союз" с японскими космотуристами стартовал к МКС

11:44
  • среда
  • 08 декабря 2021

Туристы и российский космонавт проведут на станции 12 дней

Ракета-носитель "Союз МС-20" успешно стартовала с космодрома Байконур. Она доставит на МКС необычный экипаж. В его состав впервые за 12 лет вошли двое космических туристов - миллиардер Юсака Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано. Ради гостей из Японии даже немного поменяли традицию.
Экипаж "Союза" проводили на Байконуре под песню "Трава у дома" на японском

Старт, отрыв. На борту корабля "Союз МС-20" сегодня необычный экипаж. Российский космонавт Александр Мисуркин и двое граждан Японии. Космический турист Юсаку Маэдзава и его ассистент Едзо Хирано. Они - первые за 12 лет путешественники на МКС. На земле, за несколько часов до старта, их провожали десятки журналистов и соотечественников. По традиции, под неофициальный гимн российской космонавтики, песню "Трава у дома". С той лишь разницей, что исполняли ее ещё и на японском языке.

Юсаку Маэдзаве - 46 лет. Преуспевающий миллиардер. Входит в двадцатку самых богатых людей Японии. Он известный коллекционер произведений искусств, в первую очередь живописи, и модельер. Полет в космос - его детская мечта. Еще ребенком, признается Маэдзава, часами разглядывал звездное небо. И вот спустя годы эта романтическая мечта сбылась.

Подготовка заняла 100 дней. Самыми трудными для туристов были тренировки в центрифуге. Но то, что для японца - испытание, для опытного российского космонавта - рутина. Сложности, говорит Александр Мисуркин, если и были, то скорее языковые.

"В процессе подготовки мы общались на английском языке, он является официальным международным языком космической станции, при этом коллеги начали учить русский, чуть-чуть я начал учить японский, и я думаю наши совместные уроки мы продолжим в полете и после полета", - рассказал он.

Четыре витка вокруг Земли - и экипаж начнет стыковку с модулем на орбите. Японские туристы и российский космонавт проведут на станции 12 дней. Возвращение домой запланировано на 20 декабря. О своем долгожданном путешествии и впечатлениях Маэдзава обещает подробно рассказать в соцсетях. А его ассистент и коллега по бизнесу Едзо Хирано поможет вести фото- и видеосъёмку космических приключений.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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