Путин счел загадочным название закона о "приземлении" IT-гигантов в России

Президент напомнил о его содержании

Накануне Дня прав человека, который уже более 70 лет отмечают во всём мире, Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по развитию гражданского общества.

Президент отметил, что совет сейчас активно занимается насущными, актуальными проблемами, которые волнуют людей. Одна из них – это защита граждан от мошенников в финансовой сфере, которые оставили без жилья, на улице десятки тысяч человек. Владимир Путин подчеркнул, что Совет настойчиво поднимал этот вопрос, и в результате были внесены поправки в закон о деятельности кредитно-потребительских кооперативов. Это позволило запретить выдачу кредитов под залог единственного жилья и поставило заслон мошенническим схемам микрокредитных организаций. Еще одна тема - защита персональных данных граждан в интернете.

"Ещё одна задача, в решение которой совет внёс свой вклад - исполнение международными IT-компаниями, работающими у нас, российского законодательства. Не секрет, что сейчас в интернете, на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан, а также распространения противоправного контента, в том числе затрагивающего интересы детей. При этом людям фактически некуда жаловаться, обратиться за восстановлением своих прав. 1 июля этого года принят закон о "приземлении". Название его немного странноватое, я бы сказал, загадочное, но содержание вполне конкретное. Сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте интернета по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране", - заявил Путин.

На совете был поднят целый ряд тем, которые вызывают большой резонанс в обществе и требуют своего решения. Среди них принятие мер по борьбе с нарушениями прав заключенных, медицинская помощь бездомным, вопросы экологии. В связи с продолжающейся пандемией обсуждались и законопроекты о применении сертификатов о вакцинации и QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Владимир Путин подчеркнул, что они еще требуют доработки.

"Что касается сертификатов о вакцинации. Они являются, как известно, всего лишь средством подтверждения прививки. И по этому пути, мы с вами это тоже хорошо знаем, идут практически все страны, все страны без исключения, которые имеют возможность прививать своих граждан. Но здесь, конечно, мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно, понимать, что происходит. Вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной, не создавать дополнительных проблем для людей. Правда, здесь возникают и другие вещи. Есть те люди, которые против прививок, они не согласны с любыми ограничениями. А есть те, которые за прививки, делают эти прививки и требуют в том числе от представителей власти на местах и в регионах, требуют, чтобы их оградили от тех, кто не привит. Здесь, понимаете, в обществе есть определенные вопросы, которые требуют дополнительного рассмотрения. Но в любом случае нужно быть очень аккуратными", - отметил президент.

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