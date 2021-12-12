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К Земле приблизилась самая яркая комета

12:43
  • воскресенье
  • 12 декабря 2021

Её можно будет наблюдать всего два дня

Захватывающее астрономическое явление могут наблюдать 12 декабря жители Земли. Комета Леонарда, самая яркая в этом году, приблизилась на минимальное расстояние. По словам учёных, при максимальном блеске она может обладать пылевым и газовым хвостами.

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Увидеть небесное тело можно будет невооружённым глазом сразу после заката Солнца. А завтра - незадолго до восхода, сообщает "ТВ Центр".

Комета получила имя в честь своего открывателя - американского учёного Леонарда. Он обнаружил объект в начале этого года. По расчётам специалистов, космическая странница больше никогда не вернётся в Солнечную систему.

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