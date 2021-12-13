Президент ЮАР заразился коронавирусом

Сирил Рамафоса ушел на самоизоляцию

Омикрон-штамм коронавируса выявлен в 63 странах мира. Об этом сообщили представители ВОЗ. Первые случаи инфицирования выявили в Южной Корее и Словакии. Как отмечают специалисты ВОЗ, скорость распространения омикрона значительно превосходит все ранее известные штаммы, включая дельту.

Ситуация стремительно ухудшается в Великобритании. Там только за сутки выявили более тысячи случаев омикрона. Главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии усомнились в эффективности западных вакцин против нового штамма. Медики рекомендуют повысить уровень угрозы из-за ковида в стране и ввести новые ограничения.

Всё больше стран Европы ужесточают контроль в аэропортах. После прибытия в Латвию пассажиры обязаны сдать ПЦР-тест. На особом контроле - рейсы из стран, где сохраняется высокий уровень заболеваемости.

Диагноз ковид подтвердили у президента ЮАР. Сирил Рамафоса ушёл на самоизоляцию и проходит лечение. Временно он передал свои полномочия вице-президенту.

О борьбе с коронавирусом с главой МИД ЮАР накануне говорил по телефону Сергей Лавров. Министры обсудили гуманитарную помощь. Ранее в Кейптаун по поручению Владимира Путина были направлены сотрудники Роспотребнадзора. Специалистов и мобильную лабораторию доставил самолёт МЧС.

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