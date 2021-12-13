Режиссер полной свободы: каким мы запомним Сергея Соловьева

Он снял десятки фильмов

Не стало Сергея Соловьева. Легендарного режиссера, который подарил нам так мало, по нынешним меркам, фильмов. Всего 19. Но каких. Его революционная "Асса" - манифест нового поколения, новой страны. До этого "Сто дней после детства" – такой, казалось бы, легкий и романтичный, но очень глубокий. А еще мастер преподавал, руководил своим театром-студией. Сергею Соловьеву было 77 лет.

Как это ни парадоксально, легендарному режиссеру культовых кинокартин Сергею Соловьеву больше всего нравилось фотографировать. Лишь искусство застывших мгновений, по его словам, дарило ощущение полной свободы. А свободу сын военного, до шести лет живший в Северной Корее и даже дравшийся с будущем лидером страны Ким Чем Иром, ценил высоко. Ничто не должно было отвлекать мастера от чистого творчества. Даже одежда! Сценарии к своим лучшим фильмам, как признавался Соловьев, он писал голым.

То, что он фиксировал, превращалась в событие: "Сто дней после детства", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви", "Анна Каренина". "АССУ" он снимет в разгар перестройки. Получится манифест поколения. Но Сергей Соловьев будет уверять, что всего лишь хотел сделать фильм, на который в кинотеатры выстроятся очереди.

Петь изначально должны были звезды советской эстрады. Кто такой Гребенщиков, Соловьев тогда и не знал вовсе. А увидев Цоя, поначалу забраковал – лицо специфическое. Впрочем, все-таки рискнул. Само название фильма тоже якобы родилось случайно. Пролили, мол, вино на этикетку Массандры, остались только те самые четыре буквы: АССА.

"Работать с ним было очень и очень интересно. И на съемочной площадке он все время что-то придумывал, даже не так, как написано было в сценарии", - рассказала Людмила Савельева.

Сергей Соловьев в программе "Мой герой"

До последних дней Сергей Соловьёв руководил собственным театром-студией. А еще преподавал во ВГИКе. Его лекции - отдельный вид искусства. Ни нравоучений, ни заумных рассуждений. Студентов режиссер играючи учил тому, чем блестяще владел сам. Чутью на важные случайности, мастерству высказывания о сегодняшнем дне, когда современность переплетается с классикой.

В январе прошлого года у Сергея Соловьева произошел ишемический инсульт. Тогда его госпитализировали в тяжелом состоянии, но смогли спасти. Здоровье, правда, серьезно пошатнулось. Умер режиссер в своей московской квартире. Ему было 77.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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