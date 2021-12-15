Появились подробности падения ребенка из окна частного детсада в Москве

В случившемся разбираются специалисты

В Москве выясняют обстоятельства инцидента с падением ребёнка из окна частного детского сада. Пострадавший пятилетний мальчик госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Платный присмотр за детьми осуществлялся в арендованной квартире на третьем этаже. Законодательству это не противоречит, но в ходе предварительной проверки уже выявлен ряд недочётов.

Эта трёхкомнатная квартира в обычной панельной девятиэтажке - детский сад. Не в привычном, конечно, понимании этого слова. Индивидуальный предприниматель взяла жилплощадь в аренду. И оказывала здесь услуги так называемой няни на дому. Любой желающий мог привести своего ребёнка и оставить на целый день. Его бы и накормили, погулять сводили, и спать уложили. В день трагедии в квартире находились шестеро детей дошкольного возраста. Пятилетний мальчик вышел на балкон и упал с третьего этажа.

Ребёнок остался жив, потому что упал в большой мягкий сугроб. Сейчас мальчик находится в больнице. Родителей всех детей, которые находились в квартире, допрашивают. Сотрудники прокуратуры провели осмотр помещения. Предварительно, условия содержания детей признаны неудовлетворительными. В квартире беспорядок, балкон захламлён.

Объявление в интернете гласило: "Москвичка Серафима вместе с сестрой Ольгой оказывают услуги нянь". Педагогический опыт якобы 15 лет. Судя по фотографиям, в комнатах есть шкафчики для верхней одежды, игровая и спальная зоны и даже видеонаблюдение, чтобы родители в любой момент могли бы посмотреть, что делает их ребёнок. Организовывать такие детские сады на дому законом не запрещено.

"Если детское учреждение располагается в жилом доме и оказывает услуги по уходу и присмотру в течение дня за несовершеннолетними, то такая деятельность в РФ не подлежит обязательному лицензированию. Но необходимо соблюдать технику безопасности", - сообщил председатель коллегии адвокатов Москвы Антон Бакулин.

Лицензию необходимо получать, если оказываются образовательные услуги. А в данном случае - ничего криминального. Более того, существует даже федеральный проект о поддержке и развитии таких мини детских садов, заявила уполномоченный по правам ребёнка города Москвы.

Если верить доске интернет-объявлений, подобных ИП в столице очень и очень много. По мнению омбудсмена, после случившегося инцидента, который лишь по счастливой случайности не закончился трагедией, необходимо задуматься, каким образом всё-таки осуществлять контроль за такого рода детскими учреждениями.

Дмитрий Гусев, Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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