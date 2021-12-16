Крымский Техас: под Керчью из-под земли стала вытекать нефть

Ситуацию прокомментировали специалисты

В Крыму под Керчью из-под земли стала вытекать нефть. Местные жители заметили несколько таких активных ключей. Специалисты поспешили заверить - в происходящем нет ничего необычного. Об источниках с "черным золотом" в этих краях известно на протяжении сотен лет. В силу природных факторов маслянистые ручейки то появляются, то снова исчезают. В своё время эту территорию даже называли крымским Техасом.

Черный ручеек видно даже со спутника. Когда фотографии нефтяного ключа появились в интернете, пользователи тут же заговорили об экологической катастрофе. Но путешественник Петр Главатских видел этот разлив еще в 80-х, говорит - с тех пор ничего не изменилось. Нефти мало, воды много, промышленной перспективы нет - источнику не одна сотня лет, о нем просто забыли.

"Первые сведения письменные появились после завоевания Крыма Россией еще во второй половине 18 века, когда начались поиски полезных ископаемых. На карте 1842 года полковника Бетева этот источник указан как нефтяной источник", - рассказал член президиума Военно-Патриотического Спортивно-Туристического клуба "Набат" Петр Главатских.

Именно такие ключи использовали греки, а позже и кочевники. В лужах вымачивали шкуры животных или конские хвосты и сцеживали топливо для бытовых и даже военных нужд. Например, для так называемого "греческого огня" - по сути, древний огнемет. С помощью этого устрашающего оружия князь Игорь взял штурмом Константинополь в 944 году. Амфоры с нефтью до сих пор находят на Керченском полуострове.

"Нефть и сейчас там содержится, там более трех килограммов. Использовали для светильников, использовали для лечения скота. И для разных прочих целей. Потому что известно, что в средние века нефть использовали для защиты растений от каких-то вредителей", - рассказал старший научный сотрудник ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" Семён Шестаков.

В 1838 году русский военный инженер Карл Брюно открыл завод по производству первого в России асфальта - его уложили в Керчи и Одессе. Но настоящий нефтяной бум начался во второй половине 19 века. После Крымской войны на полуострове появились американские, британские, французские и русские промышленники. Объемы и качество запасов сравнивали с бакинскими. В разработке перспективного месторождения участвовала даже компания будущего учредителя престижной премии Альфреда Нобеля.

Это природный выход возле озера Тобечик. В 19 веке эту территорию назвали Крымский Техас и начали добывать нефть. Ресурс качали вплоть до наших дней. Последние скважины затампонировали несколько лет назад, но черное золото все равно продолжает выходить на поверхность.

Правда, Новый Техас очень быстро превратился в Нью-Васюки. На волне ажиотажа мошенники продавали драгоценные участки, умалчивая, о том, что скважины после мощных извержений могли затухнуть на годы. Причина в геологии.

"Между водоносным и нефтеносным слоем очень тонкая глинистая прокладка. Попытка добыть нефти побольше за один раз приводит к обводнению ствола скважины. А вода она более активная нежели нефть, поэтому, когда вода приходит к стволу скважины, нефть туда уже не приходит", - говорит технолог Виктор Дворниченко.

В 80-е годы прошлого века добыча переместилась в район мыса Казантип. Нефть здесь тяжелая, поэтому подходит только для масел. Сейчас разработки, в основном, ведутся на шельфе. Но учитывая, что общий объем добычи в России более 500 миллионов тонн ежегодно, несколько тысяч тонн в Крыму – лишь капля, которая даже при естественном выходе на поверхность не уходит в море.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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