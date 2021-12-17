Мишустин оценил возможность повышения конкурентоспособности российских фильмов

Это непростая задача, отметил премьер-министр

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 17 декабря, встретился с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа.

Участники заседания обсудили ситуацию, сложившуюся в российском кинематографе. По мнению главы кабмина, у нашего кино в настоящее время "достаточно сильные позиции".

Не последнюю роль в этом играет постоянная поддержка со стороны государства, подчеркнул Мишустин.

Вместе с тем перед представителями индустрии стоит непростая задача — повысить конкурентоспособность российского кино, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, отметил премьер.

За последнее десятилетие доля отечественных фильмов в российском прокате увеличилась с 14 до 30%, цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в качестве меры поддержки отечественного кино предложил разрешить использовать "Пушкинскую карту" для покупки билетов на российские художественные и документальные фильмы.

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