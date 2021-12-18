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Посёлок в Забайкалье сковало метровым слоем льда

10:49
  • суббота
  • 18 декабря 2021

Грунтовые воды неожиданно вышли на поверхность

В Забайкалье посёлок Кокуй сковало метровым слоем льда. Панцирь продолжает нарастать. Всему виной грунтовые воды, которые в разгар зимы неожиданно начали обильно выходить на поверхность. В каток после подтоплений превратились несколько участков, в домах появились трещины. Коммунальщики метр за метром снимают лёд.
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Режим чрезвычайной ситуации введён в посёлке в конце ноября. Местные жители уверяют: никогда такого раньше не было, чтобы наводнение зимой. Во всём винят местные власти: якобы проблемы начались после того, как в посёлке провели работы по благоустройству, сообщает "ТВ Центр".

В результате резкого подъёма грунтовых вод подтопленными оказались несколько участков. Сейчас все они представляют из себя каток с толщиной льда в тридцать сантиметров. Превратившись в лёд, вода буквально раздавила дома. Местные власти готовы предоставить пострадавшим временное жильё. Работы по ликвидации катаклизма ведутся практически круглосуточно.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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В Забайкалье поселок сковало метровым слоем льда
В Забайкалье поселок сковало метровым слоем льда
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