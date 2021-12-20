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"Союз МС-20" вернул японских туристов на Землю

08:19
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Корабль приземлился в Казахстане

В понедельник в казахстанской степи приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20". На Землю вернулись космические туристы из Японии Юсака Маэдзава и Ёдзо Хирано, а также российский космонавт Александр Мисуркин.
"Союз" с японскими космотуристами стартовал к МКС

Пилотируемый корабль отстыковался от российского сегмента МКС в 2 часа 50 минут по московскому времени. Приземление прошло в штатном режиме. В обеспечении посадки задействовали около 200 специалистов-спасателей, авиацию и наземную технику, сообщает "ТВ Центр".

Японский миллиардер Маэдзава и его помощник Хирано провели на орбите 12 суток. За это время они приняли участие в 9 экспериментах. Кроме того, участники экспедиции с экипажем станции провели символическую игру в бадминтон, чтобы привлечь людей к активному образу жизни. Японцы стали первыми за 12 лет туристами, которые отправились к МКС на "Союзе".

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