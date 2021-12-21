Путин подарил гитару подростку из Подмосковья

Для 14-летнего Марка организовали поездку в музыкальную Академию Игоря Крутого

Президент России Владимир Путин принял участие в акции "Елка желаний" и созвонился с 14-летним Марком из Подмосковья, который хотел получить на Новый год гитару, передает РИА "Новости".

Как рассказал мальчик, играть он пока не умеет, но очень хочет научиться. "И тебе нравится творчество Высоцкого, да?" - спросил Путин. Также президент поинтересовался, есть ли музыкальные школы рядом с домом подростка.

"Ты хочешь туда ходить? Давай организуем это. Это несложно будет сделать. Я тебя поздравляю, это подарок на Новый год", - добавил Путин.

Для Марка организовали поездку в музыкальную Академию Игоря Крутого. Там ему подарили гитару и обучающий курс. Кроме того, мальчик принял участие в мастер-классе вместе с заслуженным артистом Виктором Зинчуком.

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