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Путин подарил гитару подростку из Подмосковья

17:34
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Для 14-летнего Марка организовали поездку в музыкальную Академию Игоря Крутого

Президент России Владимир Путин принял участие в акции "Елка желаний" и созвонился с 14-летним Марком из Подмосковья, который хотел получить на Новый год гитару, передает РИА "Новости".
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Как рассказал мальчик, играть он пока не умеет, но очень хочет научиться. "И тебе нравится творчество Высоцкого, да?" - спросил Путин. Также президент поинтересовался, есть ли музыкальные школы рядом с домом подростка.

"Ты хочешь туда ходить? Давай организуем это. Это несложно будет сделать. Я тебя поздравляю, это подарок на Новый год", - добавил Путин.

Для Марка организовали поездку в музыкальную Академию Игоря Крутого. Там ему подарили гитару и обучающий курс. Кроме того, мальчик принял участие в мастер-классе вместе с заслуженным артистом Виктором Зинчуком.

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