Появилось видео схода лавины на юге России

А Центральный регион - во власти "полярного вторжения"

Спасательная операция - в Южной Осетии. Военные, сотрудники МЧС, кинологи подключились к поискам бойца, который пропал после схода лавины на Транскавказской магистрали. ЧП произошло еще минувшим вечером, двое военнослужащих погибли. Холодный фронт добавил проблем и жителям российского юга. В Кабардино-Балкарии, чтобы избежать трагедии, спасатели организовали принудительный спуск снежных масс.

Мощный снежный массив обрушился прямо на здание, где находились 5 человек. Сам момент попал на камеры видеонаблюдения - на кадрах очень хорошо видно, с какой скоростью неслась волна. И как отчаянно пытается убежать от нее проходящий мимо человек. Под завалами оказались российские военные. Поисковая операция продолжалась всю ночь. Против спасателей играет и погода: в регионе бушует сильный буран. Известно, что погибли двое военнослужащих. Одного ещё ищут. Двоих удалось спасти из-под завалов.

Эффектные кадры схода лавины снимают постояльцы отеля одного из горных курортов Кабардино-Балкарии. В сети - десятки видеороликов со всех ракурсов. Выглядит происходящее действительно эпично. Мощность лавины была такой силы, что волной накрыло ближайший посёлок Терскол. В горах сейчас очень опасно. Спасатели проводят принудительный сход снежных масс.

Юг России - во власти метелей. В Крыму снегопады спровоцировали ДТП на дорогах. В Севастополе за сутки выпала месячная норма осадков. Холодный фронт дошёл даже до субтропических широт. Температура в курортном Сочи сейчас около нуля, но синоптики обещают на черноморском побережье очередные температурные рекорды. Столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов.

Центральный регион во власти сибирских морозов. "Полярное вторжение", как отмечают синоптики, вышло на пик. В столице прошедшая ночь стала самой холодной за последние полвека. Минус 22 градуса! По области - 28 ниже нуля. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до 24 градусов. МЧС развернуло пункты обогрева сразу на нескольких федеральных трассах. Они работают в круглосуточном режиме.

Александра Сергомасова, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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