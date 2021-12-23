Не оправдал ожиданий: россиянин подал в суд на Деда Мороза

Юрист хочет взыскать с зимнего волшебника крупную сумму

Не оправдал ожиданий! Рублем ответишь. Российский юрист 23-х лет от роду подал в суд на Деда Мороза: "Мной ни разу не были получены публично обещанные подарки, а также не были исполнены заветные мечты".

Юрист Игорь Мирзоев, сообщает Телеграм-канал, ждал 23 года, но терпение лопнуло! И направил иск в районный суд города Великий Устюг Вологодской области, где находится офис ответчика. Дед Мороз просто не выполняет взятые на себя обязательства. Что это – халатность или несоответствие занимаемой должности?

Юриста Мирзоева спасёт от разочарования сумма 10 миллионов рублей, которую Дед Мороз должен выплатить ему в виде компенсации за растоптанные надежды. Которые были весьма скромными. Истец хотел получить всего-навсего автомобиль, квартиру, загородный дом и кругосветное путешествие.

К ведомству Деда Мороза вообще накопились замечания. Если не к самому деду, то уж точно к тем, кто от его имени работает. Всем не угодишь! Жители города Бердска, что в Новосибирской области, ужаснулись, выйдя поутру на улицу и застав скульптуру Снегурочки. Как подменили, шептали старушки. Снежная внучка обликом вышла сурова и праздничного настроения жителям Бердска не создала. Авторы обещали раскрасить ее под гжель, чтобы веселее было. Выражение лица решили не менять.

Жители Бердска слишком уж привередливые. В Костроме который год, ближе к праздникам, выставляют - нет, даже не саму Снегурочку, а ее каркас. Автор так видит. А местные пугаются и воздух крестят. Возникла версия, что это баба Яга. Детям от того не легче, родителям приходится объяснять, до чего жизнь может довести даже Снегурочку.

И в Бердске, и в Костроме всё же немного гордятся этими скульптурами – самая уродливая Снегурочка в стране – чем не номинация? Сравнивают, конечно, с эталоном, прогремевшем на всю Россию знаменитой чугунной "Алёнкой" из Нововоронежа. Ее убрали, отреагировав на жалобы, теперь местные, говорят, жалеют.

Нас много, Дед Мороз один. Юристу Мирзоеву вместо иска стоило бы желания поскромнее загадывать, чтобы потом не кричать в Телеграме, мол, в действительности все не так, как на самом деле.

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