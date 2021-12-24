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Путин назвал большим событием для страны успешный запуск "Циркона"

17:19
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Испытания прошли безупречно, сообщил президент

Утром в пятницу Минобороны России провело испытания новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об успешном залповом пуске сообщил президент Владимир Путин.

"Испытания прошли успешно, безупречно. Это большое событие для страны", - сообщил Путин на заседании в пятницу.

Незадолго до этого, 16 декабря, Россия уже проводила пуск ракеты. Тогда фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по береговой мишени.

Как рассказали в Минобороны, цель была успешно поражена. Полет ракеты "Циркон" соответствовал заданным параметрам.

Ранее Путин присвоил звание Героя России разработчику "Циркона". Борис Обносов возглавляет корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Видео испытаний "Циркона" от 16 декабря:

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Владимир Путин
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