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Самолёт МС-21-300 с композитным крылом совершил первый полёт

12:23
  • суббота
  • 25 декабря 2021

За штурвалом были Герои России

Важное событие в российском авиастроении. Сегодня в Иркутской области первый полёт совершил самолёт МС-21-300, крыло которого изготовлено из композитных материалов отечественного производства.

За штурвалом были Герои России - лётчики-испытатели Роман Таскаев и Олег Кононенко. Всё прошло в штатном режиме, что подтверждает: программа по строительству самолётов этого класса уверенно продвигается, несмотря на санкции.

Доля композитов в конструкции составляет порядка 40%, это рекорд для среднемагистральных самолетов. Авиакомпаниям лайнер планируют поставлять уже со следующего года, сообщает "ТВ Центр".

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Пилоты самолета МС-21-300
Пилоты самолета МС-21-300
Самолет МС-21-300
Самолет МС-21-300
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