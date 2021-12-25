Самолёт МС-21-300 с композитным крылом совершил первый полёт

За штурвалом были Герои России

Важное событие в российском авиастроении. Сегодня в Иркутской области первый полёт совершил самолёт МС-21-300, крыло которого изготовлено из композитных материалов отечественного производства.

За штурвалом были Герои России - лётчики-испытатели Роман Таскаев и Олег Кононенко. Всё прошло в штатном режиме, что подтверждает: программа по строительству самолётов этого класса уверенно продвигается, несмотря на санкции.

Доля композитов в конструкции составляет порядка 40%, это рекорд для среднемагистральных самолетов. Авиакомпаниям лайнер планируют поставлять уже со следующего года, сообщает "ТВ Центр".

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