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МИД России оценил предложение Трасс об изъятии активов

09:17
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Это может привести к нестабильности в Великобритании

Воплощение на практике идеи главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая во вторник станет премьер-министром, об изъятии замороженных российских активов может привести к бегству капитала и нестабильности в самом королевстве. Такое мнение во вторник, 6 сентября, высказал директор второго европейского департамента министерства иностранных дел России Сергей Беляев.
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Дипломат призвал учитывать как отсутствие правовых основ для подобного шага, что уже признали британские юристы, так и губительные последствия таких действий для реноме и статуса Великобритании как международного финансового центра.

По словам Беляева, очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции, поскольку "если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими".

Результатом такой непродуманной инициативы Трасс может стать социальный взрыв и массовые протесты в самой Великобритании, цитирует дипломата РИА Новости.

Великобритания после начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса неоднократно вводила и расширяла антироссийские санкции. Рестрикции подразумевают, в числе прочего, запрет на поездки россиян в Великобританию и замораживание их активов.

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Лиз Трасс
Лиз Трасс
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