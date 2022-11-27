В Китае зафиксирован взрывной рост заболевших коронавирусом

Власти вводят жёсткие меры

Китай продолжает бить рекорды по числу заболевших ковидом. За последние сутки коронавирус подтвердился у 35 тысяч человек. В Китае эпидемиологическая ситуация ухудшается так стремительно, что власти уже назвали обстановку в стране критической.

Локальные вспышки заболеваемости фиксируют практически во всех крупных городах. Большинство из тех, у кого диагностирован ковид - болеют бессимптомно, но даже такие пациенты обязаны соблюдать строгие карантинные правила и ежедневно сдавать ПЦР-тесты.

Позиция нулевой терпимости к ковиду в своё время помогла Китаю не допустить масштабного распространения вируса в стране. И даже спустя два года, местный противоэпидемиологический контроль остаётся одним из самых строгих в мире, сообщает ТВ Центр".

В провинции Гуандун на юге КНР в связи с резким всплеском роста заболеваемости оперативно возводят новый карантинный центр на 80 тысяч человек. Сразу несколько районов Пекина закрыты на замок, там действует частичный локдаун.

Зайти в общественный транспорт, а также в госучреждения и даже в рестораны с супермаркетами можно только после предъявления на входе отрицательного результата ПЦР. Причём, тест должен быть более суток назад, иначе считается недействительным. Подобные ограничительные меры действуют не только в столице.

Пока власти демонстрируют к вирусу нулевую терпимость, в стране фиксируются эпизодически вспышки недовольства такими жёсткими методами. В столице провинции Синьцзян - городе Урумчи - протестующие пытались самостоятельно прорвать оцепление и вырваться из карантинной зоны. Спонтанная акция началась после пожара в многоэтажном доме, где погибло, по меньшей мере, 10 человек. По информации, которую местные распространяют в соцсетях, добраться до места ЧП пожарным и спасателям помешали как раз введённые из-за коронавируса ограничения.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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