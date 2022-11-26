В США создали смертельно опасный коронавирус

Об этом сообщили в Минобороны России

Учёные Бостонского университета создали смертельно опасный коронавирус, против которого нет вакцины. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

По данным наших военных, искусственно созданный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма "омикрон" и исходного уханьского варианта крайне опасен, передаёт ТАСС.

"Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжёлыми поражениями лёгких", - отметил Кириллов.

Современные вакцины от коронавируса показали неэффективность по отношению к созданному американскими учёными патогену. Проведение "бостонского эксперимента" говорит о том, что в США отсутствует система государственного надзора в сфере генетической инженерии и синтетической биологии, отметили в Минобороны.

Ранее в российском военном ведомстве сообщали о возможности создания коронавируса, вызвавшего пандемию в начале 2020 года, искусственным путём. От последствий COVID-19 в мире умерло уже более 6,6 миллиона человек.

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