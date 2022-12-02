Дерзость в бою: что нужно знать о ЧВК "Вагнер"

В ходе СВО "музыканты" демонстрируют поразительную обученность

Одним из лучших и эффективнейших подразделений наших сил на Украине считаются "музыканты", бойцы частной военной компании Вагнера. Именно они сражаются на самых сложных участках фронта, именно они совместно с кадровыми военными прямо в этот данный момент освобождают Бахмут, он же Артемовск, один из ключевых узлов украинской обороны в Донбассе. Успехи "музыкантов" настолько заметны и болезненны для объединенных сил Запада, воюющих против нас на Украине, что ключевой спонсор происходящего Вашингтон начал изучать возможность официально признать ЧВК "Вагнер" террористической структурой. Тем более что прекрасно зарекомендовали себя вагнеры далеко не только на Украине.

Западные журналисты сбились с ног, пытаясь выяснить, что за таинственное подразделение русских под именем известного немецкого композитора успешно действует в странах Африки и Ближнего Востока. Официально о ЧВК "Вагнер" ничего не было известно практически до последнего времени. Но в Сети то и дело появлялись ролики о том, как отлично экипированные и подготовленные бойцы осуществляют операции в Ливии, Центральной африканской республике, Мали, Судане, Сирии. Несмотря на всю серьезность выполняемых задач эти видео сделаны на удивление позитивно. Иногда с юмором, иногда даже хулиганские, они тем не менее дают понять: настоящие мужчины делают свою работу за пределами Родины, защищая ее рубежи.

В видеоролике - кадры освобожденной от боевиков Пальмиры, Алеппо и провинции Дейр-эз-Зор. Впервые об участии российской частной военной компании на Западе заговорили в 2016 году. А уже год спустя начался анализ, кто же такие эти легендарные ЧВК "Вагнер", которые повлияли на ход войны на земле, и насколько их действия отличаются от подобных западных структур.

"Ключевым параметром является то, что соперничающие покровители, в особенности США и Россия, не имеют ни малейших намерений сталкиваться напрямую и, следовательно, избегают встреч, чтобы сократить этот риск. Как следствие молниеносный захват территории одной стороной автоматически мешает другой, которую ставят перед свершившимся фактом, туда проникнуть. Это стратегия "неосторожного пешехода", который переходит дорогу и вынуждает водителей машин остановиться. СССР и Россия ее регулярно практиковали. Операции 2016 и, прежде всего, 2017 года - подтверждение совершенного мастерства, достигнутого в организации комбинированных операций", - отметил полковник в отставке Мишель Гойя.

Но, пожалуй, наиболее тесно с ЧВК "Вагнер" пришлось столкнуться французским военным. В Центральной африканской республике, борющейся с исламским терроризмом, представители Парижа пытались навести порядок много лет, но, как быстро продемонстрировали приглашенные инструкторы и бойцы из России, французы при поддержке британских, шведских и эстонских союзников в основном занимались имитацией бурной деятельности. Но вдруг все пошло как в известном анекдоте, где "пришел лесник и всех прогнал".

"За три года русские сделали больше, чем ООН и Франция за тридцать. Меня искренне удивила разница подходов. Солдаты миротворческого контингента ООН отличались непрофессионализмом и некомпетентностью в военных вопросах и полным равнодушием к местным реалиям. Мы не ждали от них ничего хорошего, их задача была заморозить конфликт, не утруждаясь проблемой его решения. Но с приходом россиян появилась твердая надежда, что скоро настанет мир", - заявил президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера.

В начале ноября в Тулоне президент Франции Макрон признал очевидное - военная миссия в Мали провалилась: "Я решил после консультации с нашими партнерами формализовать сегодня завершение антитеррористической операции "Бархан". Наша поддержка африканским странам при этом продолжится, но согласно новыми принципам, которые мы с ними определим".

Наверное, говорить о том, что представители ЧВК "Вагнер" в это время уже действовали в Мали, не нужно. А новый президент страны Шогель Какалла Маига заявил, что Франция бросила Мали на произвол судьбы и в создавшейся ситуации необходимо иметь альтернативный план.

По разным данным, сегодня в мире действуют от нескольких сотен до нескольких тысяч частных военных компаний. И Россия здесь далеко не первопроходец. Первую ЧВК в привычном для нас формате основал полковник армии Ее Величества Дэвид Стерлинг. На протяжении десятилетий британская Watchguard International готовила различные силовые организации в странах Ближнего Востока и Африки, а также проводила операции по поддержанию лояльных Лондону режимов или их смене. Но наибольшее распространение ЧВК получили в США. В Афганистане на каждого американского солдата регулярных войск приходилось три наемника. В Ираке соотношение было один к двум. Вот только, как и в случае с французами в Африке, деятельность американских ЧВК была и остается довольно двусмысленной. От охраны наркотрафика до убийств мирного населения.

"Наши порядочнее. Как известно, французские подразделения в Мали, да и не только, не вызывают никакого восторга. Они не спешат вступать в бой с террористическими группировками, они скорее больше беспокоятся о собственном обеспечении. Понятно, что русские сами по себе воюют лучше. То, что русский солдат непобедим, это известная формула", - отметил Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа.

Так кто же такие вагнеровцы и почему носят это имя? Впервые упоминание об этой ЧВК появилось в российских СМИ в 2013 году. По некоторым сведениям, название "Вагнер" компания получила по позывному ее руководителя - большого поклонника фильма Копполы "Апокалипсис сегодня", где одной из главных является музыкальная тема "Полет Валькирий" из оперы немецкого композитора Вагнера.

Уже позднее в Сети получило широкое распространение другое название бойцов компании - "музыканты". Что, впрочем, недалеко от истины - в их арсенале полный спектр вооружения от стрелкового до бронетехники, которым они владеют в совершенстве.

"Я читал отзывы представителей зарубежных спецслужб, которые просто в восхищении были от эффективности работы этой организации. У них мотивация. Это психологический настрой, который начинается с момента подписания контракта. Контракты у ЧВК очень жесткие. Вход - рубль, выход - два. Поэтому люди заточены исключительно на то, чтобы одержать победу. Отсюда умение, отсюда жесткая подготовка, отсюда дерзость. А дерзость в бою - это один из основных показателей победы. Рассусоливание, низкая мотивация - это все обрекает воина на гибель. Поэтому у "Вагнера" такие успехи в реальных боевых действиях", - объяснил военный эксперт Александр Жилин.

Особая роль у "музыкантов" - в событиях в Донбассе. Уже в 2014 году тогда еще "группа Вагнера" принимала участие почти во всех крупных сражениях на луганском направлении. В их числе - освобождение Луганского аэропорта. Интенсивные бои шли в июле 2014 года в районе Дебальцева. Итогом сражений стало отступление украинских войск и контроль над транспортными коридорами региона. Впоследствии это признал глава службы безопасности Украины Василий Грицак.

Продолжают выполнять задачи в Донбассе вагнеровцы и сегодня. В частности, действуют на одном из стратегически важных направлений - артемовском. Должное боевому мастерству вагнеровцев отдают и военнослужащие ВСУ. А сами "музыканты" уже в присущей им шутливой форме ставят новые цели.

В последней части популярнейшей игры Call of Duty вагнеровцы - уже одни из героев. Уж если авторы компьютерных игрушек включили в сюжет российских "музыкантов", было бы странным, если бы на деятельность ЧВК "Вагнер" не обратили внимание в Вашингтоне. Под санкции США компания попала еще в 2017 году. В 2021-м к санкциям присоединился Евросоюз. Теперь Штаты изучают возможность признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Цель очевидна - заблокировать финансирование российской ЧВК, выдавить ее из Африки и с Ближнего Востока и начать преследования бойцов по всему миру.

"Сначала стреляй, потом задавай вопросы" - девиз одной из наиболее скандально известных американских ЧВК Blackwater. Военные преступления ее сотрудников в Ираке будут помнить еще долго. А в столице Центральной африканской республики Банги в ноябре прошлого года установили памятник бойцам российской ЧВК "Вагнер".

Алексей Платонов, Татьяна Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр"

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