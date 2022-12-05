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Власти ХМАО уточнили состояние пострадавших при взрыве в Нижневартовске

08:42
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

В жилом доме взорвался газовый баллон

По состоянию на 8:00 (6:00 мск) 5 декабря пяти пострадавшим при взрыве в жилом доме в Нижневартовске оказывается медицинская помощь. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО).
Названа причина взрыва в жилом доме в Нижневартовске

В Telegram-канале главы ведомства уточняется, что пациентов 62 и 67 лет транспортировали в ожоговый центр Сургута в крайне тяжелом состоянии, врачи делают все возможное для спасения их жизней.

Пациентка 45 лет продолжает лечение в реанимационном отделении БУ "Нижневартовская окружная больница". Ее состояние врачи оценивают как стабильное средней тяжести.

Состояние пациентки 19 лет, проходящей лечение в нейрохирургическом отделении больницы Нижневартовска, оценивается как удовлетворительное.

Пятой пострадавшей, женщине 53 лет, помощь оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась.

Взрыв бытового газа в доме на улице Мира в Нижневартовске произошел 4 декабря. Погибли шесть человек, пятеро получили травмы и ранения. Возбуждено уголовное дело. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, всем пострадавшим также окажут материальную и иную помощь.

В городских оперативных службах рассказали, что взрыв произошел из-за неправильно установленного газового баллона. Сам дом не был газифицирован.

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