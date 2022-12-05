ВС России "Калибрами" ответили на попытки Киева атаковать авиабазы

Ответ ощутили в Винницкой, Черкасской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Полтавской областях

Российские военные в ходе специальной военной операции сорвали планы украинских националистов атаковать на нескольких стратегических направлениях. Свыше 70 боевиков, а также танки, БМП и другая техника ВСУ уничтожены под Донецком. Кроме того сбиты два вражеских самолета, перехвачена пара украинских вертолетов Ми-8. И сегодня предотвращена попытка киевского режима ударить по авиабазам нашей дальней авиации.

В российском Минобороны прокомментировали попытки Киева нанести удары по нашим авиабазам в Рязанской и Саратовской областях.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "Киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь".

Выбранная Киевом цель вполне объяснима. Режим Зеленского очень боится нашей дальней авиации. Но попытка вывести ее из строя не удалась. Удары возмездия последовали уже днем. Минобороны опубликовало кадры пуска высокоточных ракет "Калибр".

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Ответ ощутили в Винницкой, Черкасской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Полтавской областях. Всего было выпущено более 100 ракет. Ряд городов остался без света и интернета. В нашем Минобороны заявили, что цель достигнута: все назначенные 17 объектов повреждены. Среди них - системы военного управления, объекты ОПК, узлы связи, энергетики и воинские части. Долетело и до Киева.

В результате российских ответных ударов была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений и техники в районы боевых действий. Донецк под шквальным огнем снарядов именно натовского калибра. Сегодня утром массированный удар пришелся прямо по центру города. Украинские националисты целенаправленно бьют исключительно по гражданским объектам, -а других здесь и нет. Повреждения получили более 20 жилых домов и ясли-сад. Ранены как минимум четыре человека, среди них - ребенок. Четыре мирных жителя убиты.

Обстрелу из американской РСЗО HIMARS подвергся и Алчевск в ЛНР. Сегодня утром и накануне националисты выпустили по городу не менее десяти ракет. Погибли девять человек, 15 ранены.

Чтобы предотвратить ежедневные обстрелы, подразделения российской армии планомерно отодвигают линию соприкосновения.

"На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа. На южно-донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении населенного пункта Никольское Донецкой народной республики. В результате нанесения огневого поражения противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих", - сообщил Конашенков.

Бои идут буквально за каждую улицу, за каждое здание. Во многом ВСУ еще способны оказывать сопротивление благодаря участию иностранных наемников и поставкам западного вооружения.

Удары по позициям националистов планомерно наносят расчеты буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б". Фугасные 152-миллиметровые снаряды уверенно поражают как бронетехнику противника, так и укрепленные огневые точки. В воздухе борьбу с самолетами и вертолетами ВСУ, а также с беспилотниками успешно ведет зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ". Его особенность - в плавучести. Для пересечения водных преград этому ЗРК не нужны мосты и понтонные переправы.

Чтобы противник не поразил наши вертолеты, выполняющие задачи в зоне спецоперации, во время каждого вылета их сопровождают группы огневого прикрытия. Их задачи - разведка и отслеживание обстановки на земле.

Лилия Акиньшина, Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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