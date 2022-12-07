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В Кремле объяснили включение военного корреспондента в состав СПЧ

14:39
  • среда
  • 07 декабря 2022

Кардинальных изменений в совете не было, подчеркнул Дмитрий Песков

Включение в состав Совета по правам человека при президенте России военного корреспондента объясняется тем, что на фоне развития специальной военной операции "такой феномен военкора сложился". Об этом в среду, 7 декабря, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин обновил состав СПЧ

Представитель Кремля подчеркнул, что военкоры — это героические журналисты, которые "видят все изнутри" и "на передовой, рискуя жизнью фактически ежедневно, освещают там события".

По словам Пескова, военкоры постепенно превратились также в "ретрансляторов прямой информации" с мест ведения боевых действий и "в защитников прав тех, кто героически принимает участие в специальной военной операции".

Этим обусловлено то, что в лице Александра Коца военкоры представлены в составе Совета, заявил Песков. При этом он подчеркнул, что "никаких кардинальных изменений в совете не было", сообщает РИА Новости.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о том, что к встрече президента России Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека был якобы подготовлен некий "стоп-лист" вопросов. Представитель Кремля подчеркнул: участники СПЧ — люди очень волевые, которые ни на какой стоп-лист смотреть не будут.

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