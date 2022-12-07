Собянин: Москва не остановила ни одну городскую программу

"Как работали - так и работаем", добавил мэр

Москва в условиях санкционного давления не остановила ни одну городскую программу, отметил Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Ничего мы нигде не уменьшили, не отступили. Запускаем БКЛ, потом - МЦД-3, МЦД-4, строим поликлиники, реконструируем старые, строим новые школы и микрорайоны, реорганизуем промзоны. Москва работает. У Запада не получится задушить Россию. Мы как работали - так и работаем. Москва выстоит", - подчеркнул глава города.

В конце ноября Собянин подписал закон "О бюджете Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". Согласно документу, общий объем доходов бюджета Москвы в 2023 году составит 3,746 трлн рублей, общий объем расходов - 4,183 трлн рублей. Дефицит бюджета в 2023 году составит 436 млрд 267 млн 965 тыс. рублей.

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