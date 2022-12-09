"Невероятный позор": история падения телеканала "Дождь"

Демократичный Запад оказался не таким уж и демократичным

Телеканал "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом) уже через четыре с половиной месяца работы на демократичнейшем Западе был лишен лицензии на вещание и даже объявлен угрозой национальной безопасности. Пока только в Латвии, Эстонии и Литве. Но судя по выкрикам либеральной общественности, устроившей из всей ситуации с "Дождем" форменный цирк, густо замешанный в том числе и на оскорблениях вроде бы своих же либеральных журналистов, посмевших отклониться от генеральной линии, так вот, судя по этим выкрикам, каналу, считавшемуся главным оппозиционным рупором России, предстоят тяжелые времена. А вообще, происходящее с "Дождем" оказалось феерической лакмусовой бумажкой, проявившей все, что мы, может, и не хотели, но теперь вынуждены узнать про борцунов с режимом Кремля. И даже неважно, какой у них на сегодня паспорт.

"Дождя" в Евросоюзе больше не будет, по крайней мере - в ближайшее время, зато сам телеканал за прошедшую неделю пережил настоящий шторм. Решение латвийского совета по электронным СМИ 6 декабря - как приговор суда, который обжалованию не подлежит. Столь любимый либеральным Западом оппозиционный российский телеканал вдруг стал угрозой нацбезопасности Латвии, причем настолько серьезной, что о ситуации высказался даже министр обороны: "Я считаю, что "Дождь" должен уехать работать в Россию, а вид на жительство у его сотрудников следует аннулировать. Чаша терпения переполнилась".

В редакции "Дождя", наверное, и предположить не могли, чем в итоге обернется, казалось бы, рядовой эфир программы "Здесь и сейчас" 1 декабря, в котором ведущий Алексей Коростелев сказал следующее: "У вас есть сведения, есть свидетельства о том, как проходит мобилизация, о том, как мобилизованные служат на фронте и отправляются на передовую, и вы хотите об этом рассказать - о проблемах в российской армии, отправляйте нам сообщения. Мы надеемся, что многим военнослужащим мы смогли помочь, например, с оснащением или просто с элементарными удобствами".

Этот фрагмент потом из повторов эфира вырезали, но было уже поздно. Карательная машина страны-члена демократической европейской семьи пришла в движение. Примечательно, что Совет по электронным СМИ Латвии заседал всего полчаса, но успел подготовить за это время вердикт аж на 14 страницах. Решение об отзыве лицензии явно готовилось заранее. Руководство "Дождя" уволило ведущего Коростелева и публично покаялось в эфире, но не помогло - лицензии телеканал все равно лишили. Единым фронтом тут же выступили так называемые российские либералы, находящиеся, правда, сейчас, как и гонимый "Дождь", за пределами России.

Максим Кац, признан в России иноагентом: "Дождь" выживал после давления намного более сильного государства, чем Латвия, я уверен, что справится и тут. Аудитория "Дождя" не в латвийском кабельном ТВ, а в ютубе, она никуда не денется, и я думаю, даже в связи с событиями увеличится. А вот для Латвии история, конечно, позорная".

Дмитрий Алешковский, признан в России иноагентом: "Небольшое напоминание гражданам Латвии: если вы не будете протестовать против позорного решения властей о запрете работы телеканала "Дождь", значит, вы тоже работаете на Кремль и несете ответственность за то, что в Украине продолжается война".

Юлия Латынина, признана в России иноагентом: "Латвия аннулировала лицензию "Дождя" и еще будет просить заблокировать его Youtube. Это позор. Это какой-то дикий, невероятный позор. Единым фронтом с Роскомнадзором".

И примечательно, что в этой крайне болезненной для "Дождя" ситуации вдруг стало ясно, что в недрах так называемой оппозиции не все благополучно. Это было очевидно давно, наши прекрасноликие грызлись за гранты, оставаясь внутри страны, покинув её -грызню не прекратили. Чему прекрасное свидетельство - прошедший в ноябре в Вильнюсе Форум свободной России, где делившие власть оппозиционеры не только рисовали карты раздела нашей Федерации, но и затравили часть депутатов за слишком мягкую позицию. Венцом же форума и вовсе стало событие примечательное: признанный иноагентом в России Леонид Гозман назвал другого признанного иноагентом в России Гарри Каспарова "чуркой" , после чего произошла короткая драка. На таком фоне вполне естественно, что сейчас одни либералы оказались внутри "дождевого фронта", а другие странным образом вытеснили себя на периферию разыгравшегося циклона.

Ценность русского либерала для западных покровителей всегда заключалась прежде всего в его способности делать вид, что он реально может влиять на происходящее в России. Тех, кто не способен, забывали как отработанный материал. В свою очередь доморощенные оппозиционеры всеми силами создавали видимость своей нужности, ведь иначе как было получить щедрые подачки западных спонсоров

"Я больше чем уверен, что они искренне полагали, что если они выдержали целых 12 лет в нашем "психотропном гулаге", то тут их точно никто не тронет. То, что там есть законы, ну так извините, это же законы не для светочей мысли. А выяснилось, что, оказывается, законы надо соблюдать. А в Латвии они сейчас очень своеобразные. Там сейчас, извините, будут Лайму Вайкуле судить за участие в геноциде на Украине потому, что она кормила СССР. Так это Лайма Вайкуле - своя, их гордость. Так, конечно, они по "Дождю" пройдутся катком", - отметил журналист Армен Гаспарян.

"Их ставят действительно в унизительную позицию, что нет никаких прошлых заслуг. Начался новый день - и ты должен ударным трудом против своей страны доказать право остаться еще на один день в нашем европейском раю. Вот примерно так этот сигнал считывается для всех", - добавил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Специальная военная операция, которую Россия начала 24 февраля на Украине, стала своего рода лакмусовой бумажкой для всего общества. И вдруг выяснилось, что многие из тех, кто бил себя в грудь (я патриот!) оказались совсем в другой плоскости.

В последние полгода многие известные личности уехали из России. Вероятно, думали, что таким образом продемонстрируют свою как бы независимую позицию, а в результате оказались в весьма двусмысленной ситуации, когда ожидаемый гешефт на Западе обернулся унизительным покаянием от лица якобы России.

"Это действительно, наверное, предупреждение. Потому что требуется от предателей активная позиция. То есть не прокатывают теперь варианты: знаете, я там предал год назад или предал два года назад, я предатель с пятилетним стажем. Вы должны каждый день доказывать с пеной у рта активными предательствами и какими-то поступками подонка, что вы заслуживаете права на пайку", - заключил Малькевич.

Испорченные уровнем российской демократии, эти люди теперь стали заложниками западной системы. Ведь пока они были там туристами - купались во внимании, а по итогу превратились в жалких, никому не нужных эмигрантов.

Алексей Платонов, "В центре событий", "ТВ Центр"

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