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Латвия предложила Украине наносить удары по аэродромам в России

21:59
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Рига советует НАТО не бояться эскалации

Киеву надо атаковать российские аэродромы - места базирования ракет, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины. А НАТО не следует бояться возможной эскалации конфликта, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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"Мы должны позволить украинцам использовать оружие против площадок для запуска ракет и аэродромов, откуда проводятся эти операции", - заявил Ринкевичс в интервью агентству Bloomberg.

Соединенные Штаты, несмотря на настойчивые просьбы украинской стороны, не поставляли Украине оружие большой дальности. В Вашингтоне объясняли это тем, что возможные удары ВСУ по российской территории спровоцируют эскалацию конфликта, передает РИА Новости.

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