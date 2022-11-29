Латвия предложила Украине наносить удары по аэродромам в России

Рига советует НАТО не бояться эскалации

Киеву надо атаковать российские аэродромы - места базирования ракет, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины. А НАТО не следует бояться возможной эскалации конфликта, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Мы должны позволить украинцам использовать оружие против площадок для запуска ракет и аэродромов, откуда проводятся эти операции", - заявил Ринкевичс в интервью агентству Bloomberg.

Соединенные Штаты, несмотря на настойчивые просьбы украинской стороны, не поставляли Украине оружие большой дальности. В Вашингтоне объясняли это тем, что возможные удары ВСУ по российской территории спровоцируют эскалацию конфликта, передает РИА Новости.

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