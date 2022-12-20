Украинские военные уничтожают уцелевшие дома и объекты инфраструктуры

Отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцирующиеся в Артемовске в Донецкой Народной Республике (ДНР), приступили к целенаправленному уничтожению уцелевших жилых домов и социальных объектов. Об этом во вторник, 20 декабря, рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Как подчеркнул Марочко, украинские военные "начали прибегать к тактике выжженной земли", уничтожая уцелевшие дома, транспортные развязки и социально значимые объекты. Это подтверждают разведданные, полученные в ЛНР.

ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре "всеми доступными средствами", невзирая на то, что в городе нет российских военных, а "в подвальных помещениях находятся мирные жители", рассказал офицер в комментарии ТАСС.

19 декабря сообщалось, что в ЛНР ожесточенные бои идут в районе Сватова. Российские штурмовые группы планомерно захватывают населенные пункты и отодвигают линию соприкосновения на запад. Огневую поддержку наступающей пехоте оказывают расчеты самоходных минометов "Тюльпан".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"