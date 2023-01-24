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Собянин рассказал о планах благоустройства улиц, дворов и городских пространств в этом году

22:13
  • вторник
  • 24 января 2023

Исторический центр города уже полностью преобразился.

Москва меняется на глазах. Сотни обновленных улиц и общественных пространств. Даже самые отдаленные районы обретают сегодня ухоженный вид. А вот историческим кварталам, напротив, возвращают прежний, первозданный облик. Басманный и Красносельский, Арбат и Хамовники: 18 переулков в центре отреставрированы, а вместе с ними - и памятники старины. Чего стоит одно только Малороссийское подворье. Шедевру архитектуры вернули его уникальный вид.

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Продолжается благоустройство и Ленинского проспекта на участке от Садового кольца до Университетского проспекта. Новый стиль теперь и у одного из самых отдаленных районов столицы - Зеленограда. Самый громкий долгострой тоже наконец-то завершен - площадь перед Павелецким вокзалом. Сейчас здесь - современное городское пространство со своим торговым центром. Долгое время строительные заборы скрывали великолепное здание одного из железнодорожных вокзалов столицы. А на месте трамвайного депо и гаража для грузовых машин в двух шагах от Казанского вокзала - теперь гастрономический кластер и музей транспорта.

"На этой территории будет два интересных объекта: это музей транспорта, который здесь рядом создается, и "Депо": фудкорты, гастрономический кластер, по типу того "Депо", которое было создан на Лесной. Все это вместе, конечно, преображает эти районы. Придает им другой статус, другой уровень, ценность этих территорий. И самое главное - даст возможность тысячам москвичей побывать в новом месте, провести время, выходные и на культурных объектах, и на гастрономической площадке, здесь же будет еще и небольшой бизнес-парк, в основном посвященный как раз гастрономическим технологиям", - отмечал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня в столице благоустраивают более 2 тысяч объектов - в том числе парки и набережные. Даже сами москвичи отмечают, что зеленые зоны рядом с домом - больше не унылые скверы, а принципиально новое пространство для отдыха. Летом там доступны велодорожки, спортплощадки, а зимой - лыжные трассы, катки и горки.

В 2022-м преобразились парки "Покровское-Стрешнево", Битцевский лес, "Кусково", "Яуза" , Щукинский парк и Всехсвятская роща, а еще стадион "Авангард". Стало светлее и на московских улицах. Количество фонарей в городе увеличилось почти вдвое.

"В прошлом году комплекс городского хозяйства Москвы продолжал системную работу по созданию комфортной и безопасной городской среды (благоустройство площадей, улиц и парков); повышению качества проживания москвичей (ремонт жилых домов и благоустройство дворовых территорий); обеспечению надежной и бесперебойной работы городской инфраструктуры. Кроме того, велась работа по поддержанию чистоты и порядка в городе, а также по экологическому мониторингу и охране окружающей среды", - отметил Собянин.

В 2023-м городские власти обещают благоустроить еще 19 общественных пространств. Реконструкция центральных улиц продолжится - это, в частности, и реставрация прилегающей к знаменитой Бауманке территории. Обновление ждет и Воробьевы горы, и Южный речной вокзал. А еще - будут продолжены работы по благоустройству Ленинского проспекта.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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