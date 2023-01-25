"Обшарьте свои чуланы": главное о скандале с секретными документами в США

При должном старании республиканцев это может вылиться в дело об импичменте

Сообщение об обнаружении очередной партии секретных материалов для многих прозвучало как гром среди ясного неба. После серии скандалов вокруг бывшего и нынешнего президентов мало кто ожидал появления новых лиц. Удивились даже ветераны американской политики.

"Год назад, когда это началось, я думал, каждый, кто имел доступ к секретным документам, еще раз всё перепроверит. Обшарьте свои чуланы", - сказал Марк Уорнер, сенатор США от Демократической партии.

В этот раз Фемида добралась до Майка Пенса. Он был вторым лицом государства при Дональде Трампе. В доме бывшего вице-президента в Индиане нашли около десяти засекреченных бумаг. И это при том, что совсем недавно политик уверял: ему скрывать нечего.

Демократы радостно потирают руки. О такой удаче трудно было и мечтать. Новый скандал может отвлечь внимание от некрасивой истории с их лидером. Ранее у Джо Байдена нашли сразу несколько тайников с секретными документами. Неуклюжие попытки Белого дома оправдаться и удивительное в своей непосредственности признание президента в том, что он попросту забыл о бумагах, представляющих государственную тайну, серьезно ударили по позициям демократов. При должном старании республиканцев это может вылиться в дело об импичменте.

Но теперь есть на кого перевести стрелки. Лидер сенатского большинства Чак Шумер с удовольствием напоминает об обнаружении секретных документов у Трампа: "Есть огромная разница между реакцией нынешнего и бывшего президента. Один сотрудничал с властями, другой мешал следствию. А суть проста: в обоих случаях есть прокуроры, они должны действовать беспрепятственно, без чьего-либо давления".

Правда, генпрокурор Меррик Гарланд, который курирует дело Байдена, открыто обслуживает интересы демпартии. О политических гонениях на республиканцев напомнил Дональд Трамп. Он бросился на защиту бывшего подчиненного, позабыв о прежних разногласиях. В свое время Пенс мог заблокировать решение Конгресса о победе Байдена, но не стал.

Впрочем, скандал вокруг Пенса выгоден и Трампу. Бывший подчиненный может стать серьезным конкурентом миллиардера в гонке за президентское кресло. Кстати, не исключено, что это не последний скандал с секретными документами. Уловив тенденцию, другие ветераны политической сцены поспешили заверить: покидая Белый дом, они ничего такого не брали. Об этом заявили представители Обамы, Буша-младшего и Клинтона.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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