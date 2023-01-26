Турция отказалась от встреч с представителями Финляндии и Швеции

Это может затормозить процесс принятия государств в НАТО

Власти Турции в настоящее время не видят смысла в каких-либо встречах с представителями Финляндии и Швеции. Такое заявление сделал в четверг, 26 января, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции также заявил об отсутствии официального предложения о раздельном приеме Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает ТАСС. По этой причине политик счел некорректным давать комментарии о готовности Анкары оценивать эти заявки по отдельности.

Турция изначально выдвинула условием одобрения заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО принятие властями этих стран мер в отношении курдских организаций, признанных Анкарой террористическими.

При этом отношения между Анкарой и Стокгольмом резко обострились после прошедшей в столице Швеции акции по сожжению Корана, санкционированной властями государства.

Финляндия предложила сделать паузу в переговорном процессе по вступлению в НАТО и "продолжить после того, как атмосфера успокоится". При этом финский министр иностранных дел не исключил, что Финляндия может продолжить процедуру вступления в НАТО самостоятельно, без Швеции, хотя процесс был начат и продолжался параллельно.

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