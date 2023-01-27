США отказались вмешиваться в процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО

Процедуру затормозило обострение отношений кандидатов с Турцией

Американские власти не намерены вмешиваться в ситуацию с принятием Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Такое заявление в пятницу, 27 января, сделал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам чиновника, Вашингтон не вмешивается "в эти дискуссии, которые происходят между Турцией, Швецией и Финляндией", поскольку проявляет "уважение к обсуждению, которое ведут суверенные страны".

Вместе с тем Кирби призвал Турцию продолжать прорабатывать свои обеспокоенности, чтобы Финляндия и Швеция смогли вступить в НАТО так скоро, насколько возможно, сообщает РИА Новости.

Турция выступала против принятия Финляндии и Швеции в НАТО из-за курдских организаций, которые Анкара считает террористическими, а в скандинавских странах в отношении них не принимают никаких мер. Турецкие власти потребовали от Стокгольма и Хельсинки выполнения ряда условий для одобрения их заявок на членство в НАТО.

Затем отношения Швеции и Турции резко обострились после прошедшей в столице Швеции акции по сожжению Корана, санкционированной властями государства. Финский министр иностранных дел не исключил, что Финляндия может продолжить процедуру вступления в НАТО самостоятельно, без Швеции, хотя процесс был начат и продолжался параллельно.

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