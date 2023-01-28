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Главная зимняя забава: Собянин рассказал о катках в Москве

11:15
  • суббота
  • 28 января 2023

В столице открыты более 200 площадок с искусственным льдом

Первые катки в Москве появились в 1860-х годах. Тогда этот вид зимнего развлечения только набирал популярность. В начале XX века каток начали заливать в парке "Сокольники", где занимались члены Сокольнического клуба спорта. Об истории катков в столице на своём сайте написал Сергей Собянин.
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Мэр напомнил, что одним из самых любимых мест зимнего отдыха москвичей был каток "Зеркальный" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Его впервые залили в 1931 году. А в 1954 году собственным катком обзавелась и ВДНХ.

В 60-80-е годы Москва переживала настоящий бум катания на коньках. Катались семьями, молодёжными компаниями и даже трудовыми коллективами. Лед заливался на сотнях площадок в парках и дворах. Активно использовались замерзшие водоёмы, в том числе в центре города. Популярными площадками стали Чистые и Патриаршие пруды.

Собянин рассказал, что в этом году в Москве открыты 215 катков с искусственным льдом. Он отметил, что бесплатный искусственный лёд рядом с домом вернул моду на массовое общедоступное катание.

Как и прежде, главный каток страны работает на ВДНХ. Для катания используется Главная аллея, а площадь искусственного ледового покрытия составляет более 20 тысяч квадратных метров.

Ещё одна популярная площадка - каток в Парке Горького. По его дорожкам среди огней и под музыку покатались уже более 230 тысяч человек. Искусственные катки открыты в саду "Эрмитаж", в "Сокольниках", в парке "Красная Пресня", в Бабушкинском, Измайловском, Таганском парках, ландшафтном парке "Митино", на "Ходынском поле".

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