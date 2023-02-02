В храме апостолов Петра и Павла на Басманной нашли уникальную роспись

Реставрация продолжается

Храм апостолов Петра и Павла раскрывает душу и тайны. Внешний облик - уже восстановлен. Внутри продолжается реставрация. В нижнем храме осталось сделать совсем немного, а вот в верхнем работа кипит.

Видел бы это Петр Первый! Последний царь и первый император издал указ о строительстве и сам составил чертежи. За три века на его детище обрушились несколько пожаров, войн и революций. Великолепный образец петровского барокко превращали в склад, институт геофизики и детский сад. Так что реставраторам пришлось слой за слоем смывать все лишнее (краску, обои, газеты), чтобы докопаться до истины.

"Мы удалили верхний слой записи конца 19 века. Она была очень грубая, в охристых тонах. Грубый меандр, сделанный от руки. Под ней у нас открылись такие изумрудные фона, пилястры, появились картуши", - рассказал художник-реставратор Кирилл Филатов.

А еще открылись надписи, по которым удалось определить сюжетные линии, воплощенные мастерами, работавшими здесь в 1848-м. А вот от росписи петровских времен осталась только фигура Александра Невского. Как она уцелела во время сильнейших пожаров - загадка.

Кто был еще, мы вряд ли узнаем. Главное, что сохранится уже обретенное.

"Участки аварийной живописи укреплены, произведены прочистки. И реставраторы приступают к реставрации и воссозданию уникальных живописных сюжетов. Полностью реставрацию планируется закончить во втором квартале 2024 года", - уточнил Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы.

Храм восстанавливают, порой напрочь отвергая современные технологии. Резные элементы для иконостаса делают исключительно вручную. У лепщиков тоже древняя технология: гипс, вода, шаблон. И мечта - повторить успех предшественников.

Этот храм - мечта исследователя. Загадки - на каждом шагу. Возможно, ответы найдутся, когда храм начнёт свою новую жизнь.

Ольга Стрельцова, Владимир Черных, "ТВ Центр"

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