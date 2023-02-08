Собянин: московское машиностроение насчитывает около 200 отраслевых предприятий

Столица предоставляет больше 80 мер поддержки для бизнеса и граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в Telegram, что за год в столице почти в 1,5 раза увеличили объем выпуска продукции машиностроительной отрасли.

"Сегодня в столице около 200 предприятий производят лифты, конвейеры, станки, системы вентиляции и другую промышленную продукцию", - уточнил градоначальник.

По словам Собянина, Москва предоставляет больше 80 мер поддержки для бизнеса и граждан. Компании могут получить налоговые льготы, отсрочки по аренде, льготные кредиты, гранты и субсидии.

"Объем антикризисной поддержки для бизнеса превышает 48 млрд рублей", - добавил мэр.

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