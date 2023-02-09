Поиски продолжаются: под завалами в Турции остается семья москвичей

Родственники потеряли связь с близкими после землетрясения

Сотрудники МЧС продолжают поиск семьи москвичей, которая уже третьи сутки находится под обломками дома в турецкой провинции Хатай. Работы ведутся без перерыва со вчерашнего вечера, специалисты продвигаются вглубь разрушенного здания к предполагаемому месту нахождения людей.

Родственники потеряли связь с близкими сразу после землетрясения. Ирина и ее муж Аталай перестали отвечать на телефон. Позже появилась информация, что мать и отец супруга смогли выбраться на поверхность. А двое малолетних детей и сама пара находятся под завалами в районе первого этажа. А добраться до них не могут из-за тяжелой бетонный плиты.

На место на помощь местным спасателям сразу направился отряд МЧС. По последним данным, дом практически разобран. Но какой-либо информации о семье до сих пор нет. Родственникам остаётся только ждать и надеяться.

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