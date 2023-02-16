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Львова-Белова предложила ввести особый статус для детей, пострадавших в СВО

18:03
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Она провела встречу с президентом

Владимир Путин провёл в четверг рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Президент подчеркнул, что этот институт играет важную роль в жизни общества, а объём выполняемой им работы растет, передает "ТВ Центр".
Путин: права и свободы россиян должны быть надежно защищены

Путин: Я посмотрел документы - на 12 процентов увеличилось количество обращений граждан. Существенный рост. Растёт и количество обращений наших граждан по поводу усыновления детей из Донецкой, Луганской республик, с Херсонской области, Запорожской... Восемь лет - за время этой неприкрытой агрессии на Донбассе против наших людей, конечно, страдали дети. И институт уполномоченного этим активно занимался. Сейчас эта работа продолжается.

Мария Львова-Белова: С начала специальной военной операции, конечно, фокус внимания семьям, детям в зоне военных действий. Вывозили дома ребенка, детские дома в безопасные регионы на реабилитацию ребятишек. В августе месяце запустили интеграционные смены для детей из новых регионов - для подростков. Тысячи детей их уже прошли - мы показываем, какие вузы, куда можно поступить, что у них для профориентации есть, для развития личностного - подключаем наших коллег - " Сириус", "Россия - страна возможностей" - все в этом плане помогают.

Мария Львова-Белова предложила ввести особый статус для детей, получивших ранения в ходе СВО. Она попросила президента о дополнительных гарантиях для этих детей и их семей. Детский омбудсмен также подняла вопрос о том, чтобы семьи тех, кто находится в зоне спецоперации от частных военных компаний, имели такие же соцгарантии, как и семьи военнослужащих.

По словам Владимира Путина, правительство сейчас рассматривает этот вопрос. Он подчеркнул - и добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации - все они выполняют священный долг перед родиной, и по всем социальным защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации.

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Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова
Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова
Владимир Путин и уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова
Владимир Путин и уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова
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