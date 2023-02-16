Что сейчас происходит вокруг Артемовска: кадры и свидетельства

Продолжаются серьезные бои

В зоне спецоперации наши бойцы продвигаются сразу на нескольких направлениях. На Южно-Донецком и Запорожском огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения украинских националистов в районе Угледара и Пречистовки. За сутки противник потерял там около 60 боевиков, а также около десятка единиц бронетехники. Активное наступление продолжается под Донецком. И ещё один важный шаг сделали российские военные к оперативному окружению важнейшего опорного пункта радикалов в Донбассе.

Вокруг Артёмовска российские подразделения заняли, по сути, все господствующие высоты. Серьёзные бои идут за населённый пункт Парасковеевку. Это северная окраина города.

Несмотря на колоссальные потери, у ВСУ нет приказа на отступление. Населённый пункт крайне важен с точки зрения обороны Артёмовска и снабжения украинской группировки. Параллельно селу проходит дорога на Славянск. Сейчас она под огневым контролем российских подразделений. А если падёт село, наши штурмовые отряды перекроют трасу полностью.

В ВСУ понимают, что дороги, ведущие из Артёмовска, крайне важны. Поэтому, теряя контроль над трассой в Славянск, пытаются насыпать новую грунтовку через поля. И по ней тоже бьёт российская артиллерия.

Активные и очень успешные боевые действия ведутся возле Донецка, где российские подразделения смогли обнаружить и уничтожить сразу две пусковые установки РСЗО "Хаймарс". Вместе с ними - более десятка единиц бронетехники и американскую станцию контрбатарейной борьбы.

Несмотря на то, что населённый пункт Марьинка на окраинах Донецка фактически превращен в руины, украинские подразделения продолжают оборону. Фактически каждый разрушенный дом до сих пор оборонительный рубеж, который ровняет с землёй артиллерия.

Несмотря на тяжёлые бои, российским войскам удаётся продвигаться вперёд. Это глубокий подвал одного из многоквартирных домов. Здесь ВСУ устроили своеобразный морг. Тела погибших солдат так никто и не вывез.

Найденные тела украинских солдат либо хоронят, либо передают украинской стороне. Конечно, если удаётся найти контакты и договориться об эвакуации погибших. Эти цеха завода, расположенного рядом с Артёмовском, полностью заставлены деревянными гробами. Российские военнослужащие подготавливают их к транспортировке.

Появились кадры уничтожения американских наёмников 2 февраля в Артёмовске. Их показал американский телеканал CNN. А датское телевидение выпустило в эфир репортаж, где одним из главных героев был боевик с нашивкой запрещённого в России "Исламского государства". Всё это лишнее доказательство того, что украинскую армию тренируют те же страны, что и поддерживают террористов по всему миру.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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