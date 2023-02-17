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Собянин рассказал о работе "Искреннего сервиса"

10:37
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Проект начинался в столичных центрах "Мои Документы"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в Telegram, что "Искреннему сервису" в центрах Госуслуг исполнилось 5 лет.

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"Проект начинался в столичных центрах "Мои Документы". "Искренний сервис" - это не просто оформление госуслуги, но прежде всего внимательное отношение к посетителю. После успеха проекта в офисах МФЦ мы начали внедрять стандарт "Искреннего сервиса" и в другие городские службы", - отметил градоначальник.

Как уточнил Собянин, сегодня почти 1,5 тыс. администраторов работают в поликлиниках и создают дружелюбную и комфортную атмосферу для пациентов. Кроме того, сотрудники офисов МФЦ трудятся и в первом флагманском центре на базе ГКБ имени Вересаева.

"Спасибо каждому сотруднику центров госуслуг за профессионализм и доброе отношение к своей работе!", - написал также мэр.

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