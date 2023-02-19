На Москву обрушился мощный снегопад

Коммунальные службы работают в усиленном режиме

На столичный регион обрушился мощный и затяжной снегопад. В Москве метель продлится до понедельника. Ожидается, что высота сугробов превысит 40 сантиметров. Это самый большой показатель за всю зиму.

Кроме того, в городе шквалистый ветер. Временами порывы достигают 17 метров в секунду. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщает "ТВ Центр".

А на следующей неделе в столицу снова придут морозы. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до минус 19 градусов.

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